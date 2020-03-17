Посол Израиля в Германии заразился коронавирусом

17.03.2020, 21:06, Новости дня

Посольство Израиля в Берлине закрыто после выявления у посла Джереми Иссахароффа и еще одного дипломата коронавируса, информирует агентство DPA.

Отмечается, что оба дипломата до сдачи анализов встречались с депутатом Бундестага, который был заражен вирусом. Дипмиссия закрыта, сотрудников поместили на карантин, передает ТАСС.

В Германии число заразившихся новым типом коронавируса достигло 8 тыс. 598 человек