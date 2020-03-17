Мнение: Умер Эдуард Лимонов (писатель, поэт, публицист, заключенный, шут гороховый и политик)

17.03.2020, 20:59, Разное

Писатель, поэт, публицист, заключенный, шут гороховый, политик.

Мало кем ценимый. Желчный. Завистливый. Ранимый. Маргинальный. Слабый. Жаждавший успеха. Добившийся успеха. Суетный. Ненастоящий. Придумавший себя. Недооцененный. Податливый, как тряпичная кукла. Но внутри определенно какой-то стержень. Цепкий к жизни. Труженик. Смешной. Беззащитный. Неприятный. Отталкивающий. Талантливый. Очень талантливый. Мастер слова. Часто меткий. По-гоголевски. Писатель и поэт. Создавший свой мир. Свой язык.

Ах, «Эдди-бэйби», ушедший от нас в вечность.

Может быть, со временем, когда слетит маргинальная политическая окалина, останется только Лимонов-литератор. И будут читать его вызывающие, иногда матерные, эпатирующие книги, распознав в них настоящую литературу. Она и была его призванием, центром, магнитом, как бы он ни отвлекался, ни разбрасывался на важные для него мелочи.

Подари мне хризантему

Или что-нибудь такое

Больше хризантемы вдвое

Но на ту же впрочем тему

Подари мне не спеша

Вдруг большой цветок лохматый

Как бы душный как бы смятый

Чтобы плакала душа

Чтоб штук пять корявых строчек

Много русских важных точек

Как бы ватных одеял

Я б с тоски нарисовал

Чтобы чувствовал как в Риме

При Нероне — Никодиме

Под конец каких-то ид

Войн Помпейских инвалид

Девочка. Придя во вторник

Принеси цветок как шапку

Не завернутую в тряпку

Лепестков широких сборник.

***

📸Эдуард Лимонов ушел от нас во вторник. Теплый мартовский, московский вторник.

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