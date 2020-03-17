Продажу парацетамола ограничили во Франции

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17.03.2020, 20:55, Новости дня

Во Франции со среды ограничат безрецептурную продажу парацетамола, чтобы препарат был доступен в аптеках, такое решение приняло Национальное агентство по безопасности лечебных препаратов и товаров медицинского назначения (ANSM).

«Чтобы гарантировать наличие препаратов на основе парацетамола, с 18 марта 2020 года аптеки могут без рецепта продавать по одной-единственной упаковке парацетамола (500 мг или 1 г) в руки покупателей без симптомов или по две упаковке при наличии симптомов», – цитирует сообщение ANSM РИА «Новости».

Также приостанавливается онлайн-продажа препаратов на базе парацетамола, ибупрофена и аспирина приостановлена.

Со вторника, 17 марта, власти Франции в связи с угрозой распространения коронавируса сроком на 15 дней ограничивают передвижение людей на территории страны. Кроме того, в республике отложили второй тур муниципальных выборов и приостановили все реформы. Граждан страны обязали писать объяснительные о причинах выхода на улицу.



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