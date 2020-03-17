Косачев рассказал о личных методах защиты от коронавируса

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17.03.2020, 20:55, Новости дня

«Я продолжаю бывать на работе, но отменил все встречи, которые подлежали отмене, за исключением внутренних совещаний. Кроме как на рабочем месте, стараюсь больше нигде не бывать», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев свои способы по защите от коронавируса.

«Как разумный и ответственный человек я берегу свое здоровье. Понимаю, что не имею права заболеть и заразить окружающих – как свою семью, так и коллег. Все меры, которые предписываются Роспотребнадзором, Минздравом и в конченом итоге – Всемирной организацией здравоохранения, я внимательно изучаю и применяю на практике», – сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам политика, он активно использует средства личной гигиены. «У нас в Совете Федерации средства личной дезинфекции расположены чуть ли не на каждом шагу. Поэтому пользуюсь и этими устройствами. Все это применятся на сто процентов», – отметил собеседник.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который неделю назад объявил о переходе в режим самоизоляции, сообщил газете ВЗГЛЯД, что продолжает оставаться с семьей у себя дома. «Мы с вирусом не боремся. Просто все здоровы и сидят дома», – сообщил политик.

В своем Facebook вице-спикер накануне попросил перестать распространять сплетни. «Я совершенно здоров, никаких жалоб и симптомов у меня нет и никакого подозрения на коронавирус – тем более. Сижу дома, работаю – насколько это возможно в условиях вынужденной изоляции. Всем желаю здоровья, берегите себя и своих близких!» – пишет Толстой.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксированы три новых случая коронавируса. Всего в столице зарегистрировано уже 56 случаев заболевания. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за болезнью. Ранее сообщалось, что в РФ более 16 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса. По последним данным, в стране 114 заболевших.



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