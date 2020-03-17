Оперштаб опроверг информацию о дезинфицировании Москвы с вертолетов

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17.03.2020, 20:55, Новости дня

Информация о том, что ночью в Москве якобы планируется с помощью вертолетов распылять дезинфицирующие средства, не соответствует действительности, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В соцсетях появились посты о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. Информация не соответствует действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее в оперштабе также опровергли информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин в связи с коронавирусом.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, из них 56 – в Москве.



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