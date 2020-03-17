Посольство в Сербии анонсировало прекращение авиасообщения с Россией

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17.03.2020, 20:53, Новости дня

Посольство РФ в Сербии сообщило о временном прекращении авиасообщения между странами.

«В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии. Настоятельно просим всех граждан России, в данный момент находящихся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеющих вида на жительство в Сербии, предпринять меры по скорейшему возвращению в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Ростуризм опубликовал обновленный список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан во избежание распространения коронавирусной инфекции.



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