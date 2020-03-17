Президент Путин: Голосование по Конституции пройдет, только если позволит ситуация с коронавирусом

17.03.2020, 20:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, только если мероприятия подобного рода позволит проводить эпидемиологическая ситуация.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», – передает слова Путина «Интерфакс».

Он отметил, что власти будут принимать решение, исходя из складывающейся ситуации, передает ТАСС.

Путин добавил, что указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию не ограничен датой, если ситуация потребует, голосование будет перенесено. По его словам, подписывать указ о голосовании без даты смысла не было, передает РИА «Новости».

Ранее был опубликован указ президента о голосовании по Конституции.

Накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.