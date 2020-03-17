Администрация США стремится обеспечить открытость финансовых рынков

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17.03.2020, 20:52, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что администрация Трампа намерена обеспечить открытость финансовых рынков в период кризиса, вызванного коронавирусом.

При этом глава Минфина признал, что в тот или иной момент ситуация может потребовать сокращения времени проведения торгов.

«Я хочу ясно заявить, что мы намерены сохранить финансовые рынки открытыми, – подчеркнул Мнучин на брифинге в Белом доме. – Мы можем прийти к тому, чтобы будем вынуждены сократить время торгов, если это потребуется финансовым рынкам. Но американцы должны знать, что мы сделаем все, чтобы граждане имели доступ к своим деньгам в банках… в пенсионных фондах… акциях и облигациях».



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