В США сделают исключение из правил по поводу дистанционного общения с медработниками

17.03.2020, 20:51, Новости дня

Управление по гражданским правам при Министерстве здравоохранения и соцобеспечения в понедельник объявило, что с настоящего момента отменяются возможные санкции за нарушение Закона о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) в отношении медицинских работников, которые помогают пациентам с использованием повседневных коммуникационных технологий во время кризиса, связанного с распространением вируса COVID-19.

Данное решение распространяется на популярные приложения для связи, такие как FaceTime или Skype, при их добросовестном применении для дистанционного оказания медицинской помощи и диагностики, вне зависимости от того, связано ли это напрямую с новым коронавирусом.

Управление также предоставит дальнейшие рекомендации по поводу того, как медработники могут использовать технологии видеосвязи для ответственного дистанционного оказания помощи пациентам.

«Мы даем медработникам возможность помогать пациентам, где бы они ни находились во время этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, – заявил глава Управления Роджер Северино. – Нас особенно беспокоит связь с наиболее уязвимыми категориями населения, такими как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями»