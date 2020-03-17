Работники Курской АЭС станцевали UNO на крыше атомного реактора

17.03.2020, 20:51, Разное

Работники атомной промышленности РФ поддержали флешмоб, который посвящается песне UNO группы Little Big, подготовленной для «Евровидения». Исполнили танец рабочие Курской АЭС.

Сотрудники атомной электростанции устроили танец коленями на крышке функционирующего реактора большой мощности, соответственный видеоролик в видеохостинге YouTube опубликовали представители Росэнергоатома. Участники флешмоба надели рабочие костюмы и расположились над механизмом, мощность которого составляет 1000 мегаватт. Как и у Little Big, у них тоже имеется собственный «пухляш», танец которого отличается от общего коллектива. Он так же остается один в конце на «сцене» и пытается обнаружить своих коллег. Пользователи мировой Сети, увидевшие клип, остроумно отреагировали на ролик. «По-взрывному атомненько», – написал один из комментаторов.

До недавнего времени предполагалось, танцор из питерской группы не поедет со своими коллегами на песенный конкурс «Евровидение», но 17 марта появилась информация, что он присоединится к остальным артистам на предстоящем мероприятии. Новость о том, что от РФ именно Little Big отправится на «Евровидение», была обнародована 2 марта. Конкурсную музыкальную композицию UNO артисты представили 12 марта в программе «Вечерний Ургант».

Little Big существует с 2013 года, коллектив образовался в северной столице РФ Санкт-Петербурге. Как признались участники, их группа возникла случайно. Ребята снимали ролик к 1 апреля, который попал в Сеть и «выстрелил». Позже их пригласили на разогрев к Die Antwoord. Постепенно Little Big выпускал новые песни и все активнее гастролировал по РФ и другим государствам.