 

Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты

17.03.2020, 20:51, Разное

Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
Обратившись к фанатам, Александр Малинин проинформировал о переносе выступлений, которые должны были состояться в ближайшее время. Певец отметил, он расстроен из-за данного решения, но иного выбора в сложившейся ситуации не имелось. Тем не менее, сейчас музыкант идёт на поправку, и угрозы для его жизни нет. Исполнитель извинился перед поклонниками, но попросил отнестись с пониманием. Кроме того, он пообещал в кратчайшие сроки вернуться к концертной деятельности.

Какова же причина проблем со здоровьем, не сообщается. Некоторые считают виной всему перенесённый стресс, вызванный проблемами в семье. Знаменитость не может найти общего языка с дочерью от Ольги Зарубиной, и та готовится подать на отца в суд. По её словам, родитель недостойно с ней обращался, и за перенесённое моральное напряжение она намерена получить компенсацию в размере трёх миллионов рублей.


При этом ранее музыкант уже имел проблемы семейного характера. Бывшая жена звезды обвинила его в невыплате алиментов. В этом разбирательстве нынешняя избранница певца Эмма Малинина встала на сторону супруга. Дети, Фрол и Устинья, также вступились за отца.



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