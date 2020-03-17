 

Врач назвал преимущества россиян в случае эпидемии коронавируса

17.03.2020, 20:51, Разное

По мнению кандидата медицинских наук Ивана Коновалова, у жителей Российской Федерации есть преимущество перед гражданами стран Западной Европы при нынешней пандемии коронавируса. Плотность населения в РФ значительно меньше, к тому же, стоит помнить и о привычке обращаться к врачам даже в случае легкого недомогания.
Поскольку плотность населения и его неравномерность являются ярко выраженными, в РФ вирус будет передаваться медленнее, о чем пока и свидетельствует статистика. Россияне также чаще сталкиваются со вспышками ОРВИ по сравнению с жителями Западной и Центральной Европы, не воспринимающими даже небольшое повышение температуры. Медик также считает, что старшее поколение россиян лучше помнит о приобретенных в детстве правилах личной гигиены.

По состоянию на 17 марта в стране зафиксировали более 110 случаев коронавируса, что на 21 больше, чем день назад. Большинство заболевших заразились недугом за пределами Российской Федерации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Мнение: Комментарии из сети № 591

28.12 / Мнение: Медовая ловушка для России

17.02 / Как 2020-е выглядывают из-за лупы 1990-х?

21.01 / Египетский врач перечислил главные симптомы, предупреждающие об угрозе сердечного приступа за месяц

24.01 / Эксперты оценили вероятность ядерной войны между Россией и США

08.01 / “За что?”: Киркоров раздавлен из-за страшной трагедии

18.01 / Камерон Диас решилась на второго ребенка после рождения дочери

19.02 / Мнение: Красноярск – вместо Воронежа

04.02 / Повышение визового сбора для поездок в страны Шенгена не коснется россиян

09.01 / Мнение: Жертвы обстоятельств vs Хозяйка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика