Врач назвал преимущества россиян в случае эпидемии коронавируса

17.03.2020, 20:51, Разное

По мнению кандидата медицинских наук Ивана Коновалова, у жителей Российской Федерации есть преимущество перед гражданами стран Западной Европы при нынешней пандемии коронавируса. Плотность населения в РФ значительно меньше, к тому же, стоит помнить и о привычке обращаться к врачам даже в случае легкого недомогания.

Поскольку плотность населения и его неравномерность являются ярко выраженными, в РФ вирус будет передаваться медленнее, о чем пока и свидетельствует статистика. Россияне также чаще сталкиваются со вспышками ОРВИ по сравнению с жителями Западной и Центральной Европы, не воспринимающими даже небольшое повышение температуры. Медик также считает, что старшее поколение россиян лучше помнит о приобретенных в детстве правилах личной гигиены.

По состоянию на 17 марта в стране зафиксировали более 110 случаев коронавируса, что на 21 больше, чем день назад. Большинство заболевших заразились недугом за пределами Российской Федерации.