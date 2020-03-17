Мнение: Карта распространения эпидемии, опасность наличных денег и число тестов на коронавирус

17.03.2020, 20:50, Разное

1. Коронавирус, официально признанный пандемией, плотно обосновался в Европе и всё глубже проникает в Россию. Яндекс запустил специальную карту, по которой можно отслеживать число заразившихся по разным странам и регионам России:

https://yandex.ru/web-maps/covid19

Также власти запустили специальный информационный сайт для россиян, чтобы мы могли пугать себя новостями о коронавирусе напрямую, а не в пересказе журналистов:

https://lenta.ru/news/2020/03/16/sait/

Сайт https://стопкоронавирус.рф в настоящее время работает и доступен для пользования россиянами. <…> в стране также создан центр по информированию о ситуации с коронавирусом. Оперативная отчетность будет формироваться к 6:30 мск, добавил он.

В задачи ресурса также войдет ведение работы по опровержению слухов и ложной информации и отражение реальной картины заболевания в стране. По его словам, на едином портале будет собрана вся необходимая информация.

Мы живём в интересное время, когда можно следить за распространением пандемии онлайн, с большой точностью и чуть ли не в реальном времени узнавая последние новости.

Только представьте, а если бы подобное информационное сопровождение было возможным в эпоху эпидемий чумы или смертоносного гриппа-испанки… Паники и ужаса, возможно, стало бы больше, но и противостоять наступлению болезни, вероятно, было бы проще.

2. Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности наличных денег в период эпидемии:

https://lenta.ru/news/2020/03/15/no_money_no_honey/

…в ВОЗ не призывают совсем отказаться от использования наличных денег при оплате, однако купюры могут стать каналом передачи инфекции.

Причем вирусы остаются активными и на бумаге, и на пластике. Так, продолжительность жизни коронавирусной инфекции на банкнотах составляет от трех до четырех дней, а на пластиковых картах — до девяти дней. В Роспотребнадзоре пояснили, что выдаваемые российскими кредитными организациями банкноты выдерживаются в Банке России в течение как минимум двух недель с момента поступления, и в банки попадают уже «чистые» деньги.

«Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи», — говорится в сообщении. ВОЗ отмечает, что при оплате картой с набором пин-кода стоит соблюдать меры предосторожности.

Ранее в пресс-службе «Гознака» рассказали, что при изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от коронавируса. Представитель организации объяснил, что поверхность денег не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, но в целях профилактики мыть руки после обращения с ними все же надо.

Похоже, эпидемия заставит людей переходить на новые технологии — дистанционное обучение, бесконтактные кредитные карты.

3. Некоторые читатели написали в комментариях, что в России выявлено немного случаев коронавируса просто потому, что у нас якобы мало и плохо тестируют. На самом деле, это не так:

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing

По общему числу сделанных тестов на коронавирус – около 105 тысяч по состоянию на 15 марта – мы находимся на четвёртом месте в мире после Китая, Южной Кореи и Италии. По числу проверок на душу населения (715 на миллион человек) мы где-то во второй двадцатке стран, если судить по данным Википедии.

Таким образом, пока система здравоохранения России справляется с ситуацией довольно неплохо. Но, как вы видите по заглавной карте, вокруг нашей страны такое количество заразившихся, что дальше, скорее всего, всё будет гораздо хуже и у нас тоже.