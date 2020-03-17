В России даже масок нет. Кто спасет: Бог или правительство?

17.03.2020, 20:47, Новости дня

Главред “Блокнота Олег Пахолков о том, что страна оказалась не готова к пандемии.

Главный редактор «Блокнот» Олег Пахолков задается вопросом: а что ждет Россию при пандемии, если в аптеках нет даже простых медицинских масок:

Дорогие наши читатели, у меня вопрос к нашему правительству:

Скажите, а маски в нашей стране будут?

Вот вы все заявляете, что мы так готовы, что страна готова снести коронавирус и т.д. А вы вообще смотрели, как в Ухане Китай бился с коронавирусом?

Когда урны для масок были поставлены в один день в 60-миллионном регионе к каждому подъезду и к каждому дому, когда все машины были оборудованы дезинфекторами и т.д. Проделано тысячи дел, и это все было сделано в течение нескольких дней, когда был объявлен карантин.

Ребята, в стране почти ни в одной аптеке сраных масок нет, вы правда думаете что мы готовы к коронавирусу? Или это роспись в полном бессилии нашего правительства?

Я не верю в то, что сегодня наша страна готова к коронавирусу, потому что, мы масок для аптек не можем сделать.

А вот, допустим, власти Ростовской области рассказывают, что люди должны склеить масочки у себя дома. Уважаемые чиновники, сядьте и понарезайте там себе, сколько слоев надо, проведите такой мастер-класс, мы тебя запишем и покажем во всех !Блокнотах! Дома масочки лепить – идиотизм!

Ребята до какой жизни мы дожилась, дожилась наша экономика, что мы масок сделать не можем, что народ штурмует аптеки. Вот я вчера прошел три аптеки Москвы, мне позвонили со всех регионов, и говорят масок нет нигде.

Я спросил, а маска вообще где-то будет? Мне сказали: нет. Я у своей помощницы отжал, она еще до кризиса умудрилась закупить штук сто масок.

Надеюсь что Россию пронесет, потому что с нами Бог, а не наше правительство.