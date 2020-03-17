Поведение «аптечной блогерши» Диденко встревожило детского омбудсмена России

17.03.2020, 20:47, Новости дня

Московский уполномоченный по правам ребенка вызывает на беседу женщину, которая инсценировала суицид вместе с детьми.

Уполномоченная по правам ребенка по Москве Ольга Ярославская попросила скандально известную “аптечную блогершу” Екатерину Диденко явиться для разговора, сообщают СМИ 17 марта. Лишившаяся мужа в ходе вечеринки с сухим льдом гражданказаписала для сторис Instagram видео, в котором она имитирует суицид с детьми на руках.

В ролике Диденко спрашивает у своих хейтеров (ненавистников), действительно ли они желают ей смерти. Вскоре она сообщила, что появится на очередно телешоу (раньше гражданкауже выступала в эфире передачи “Пусть говорят”).

Ярославская заявила, что проведет «педагогическую беседу» с Диденко. При этом она сообщила, что Следственный комитет РФ не усматривает ничего опасного в действиях Диденко и не видит в настроениях женщины угрозы для жизни двух ее малолетних детей.

Имя Екатерины Диденко прогремело в СМИ в конце февраля из-за смертельной банной вечеринки с сухим льдом. Муж блогерши, Валентин, решил сделать супруге сюрприз и закупил несколько десятков килограммов сухого льда, который затем покидал в бассейн. Прыгнувшие туда гости стали задыхаться. В итоге погибли три человека, в том числе сам Валентин.

После трагедии Диденко продолжала активно записывать видео для сторис, и психотерапевт связал ее поведение с манией Instagram.

СМИ ранее обращали внимание, что Екатерина Диденко ведет себя странно: не успев похоронить мужа, она появилась на нескольких ток-шоу в разноцветной одежде, а ее комментарии по поводу гибели супруга отличались цинизмом. “Еще один подарок мне сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 01:00”, — писала она. По мнению блогерши, Валентин Диденко “специально дотянул”, чтобы ей было морально легче.

О том, что погибший после вечеринки с сухим льдом в бане Валентин Диденко был кремирован на Хованском кладбище, сообщили 4 марта СМИ, однако на самой церемонии прощания журналисты не присутствовали. Екатерина Диденко утверждала, что ее муж не хотел быть похороненным в могиле, а настаивал, чтобы его кремировали, а прах развеяли.

Блогер Антон Вуйма обнаружил нестыковки в истории с гибелью Валентина Диденко. Так, оперативник, который решил проверить журнал крематория на Хованском кладбище, не обнаружил в нем записи о кремации Диденко, а сотрудники крематория не видели ни его самого, ни Екатерину Диденко. Вуйма предположил, что смерть Валентина Диденко — фейк, срежиссированный с целью раскрутки блога Екатерины и ее услуг.