А вы поддержали тренд с туалетной бумагой?

17.03.2020, 20:47, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса в России начали скупать товары первой необходимости.

На фоне пандемии коронавируса в мире, а затем и конкретно в России начали скупать товары первой необходимости, в том числе туалетную бумагу, которая стала быстро заканчиваться в магазинах. Люди несли домой десятки рулонов.

Учитывая, что заболевание практически не влияет на пищеварение, это вызвало множество издевок и мемов. Тем более оказалось, что на складах запасы гигиенической продукции в избытках.

В Подольске на складках распределительного центра X5 Retail Group туалетной бумаги под завязку, сообщает Life.

Отсутствие туалетной бумаги оказалось иллюзорным, но вполне реальной и опасной является нехватка в аптеках медицинских масок. Хуже всего, что это говорит о неготовности российских властей к пандемии коронавируса в целом.

В России на 17 марта известно о 114 случаях заболевания коронавирусом.