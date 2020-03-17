 

Умерла Валентина Гагарина – вдова легендарного космонавта

17.03.2020, 20:47, Новости дня

Она ушла из жизни на 85 году жизни.

В возрасте 84 лет ушла из жизни Валентина Гагарина – вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом 17 марта рассказал Центр подготовки космонавтов России. Она скончалась в Звездном городке.

Причина смерти пока не называется.

Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге. Спустя несколько лет у них родились две дочки – Елена и Галина.

Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года – советский космонавт стал первым, кто отправился на орбиту.

И после легендарного полета Юрий Гагарин продолжал усердно работать и выполнять тренировочные полеты на самолетах. Во время одного из таких дней космонавт погиб. 27 марта 1968 марта Юрий Гагарин разбился и был с почестями захоронен у Кремлевской стены.

Его вдова замуж больше не выходила.Она пережила своего легендарного мужа на 52 года.

Ранее 17 марта стало известно, что празднование Дня космонавтики решено перенести с 12 апреля на осень из-за угрозы коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / “Связано с прожиточным минимумом”. Разумков заявил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн

31.01 / Первый спутник «Кондор-ФКА» начали собирать в России

29.01 / “Это была ошибка”. Ведущий итальянского телеканала в прямом эфире объяснил, что Украина – не “малая Россия”

15.01 / МИД указал на отсутствие подвижек в работе Киева по минским соглашениям

12.02 / “Образ огурца? Отличная идея!”. Жан-Поль Готье прокомментировал стиль эколога Греты Тунберг

22.02 / Данилов вылетел в Новые Санжары

06.03 / Карантин в Европарламенте не помешал выступлению Греты Тунберг

13.02 / Правительство России отменило еще свыше 3,6 тысячи актов СССР

11.02 / ВОЗ назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19

10.01 / Иранская ракета российского производства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика