Умерла Валентина Гагарина – вдова легендарного космонавта

17.03.2020, 20:47, Новости дня

Она ушла из жизни на 85 году жизни.

В возрасте 84 лет ушла из жизни Валентина Гагарина – вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом 17 марта рассказал Центр подготовки космонавтов России. Она скончалась в Звездном городке.

Причина смерти пока не называется.

Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге. Спустя несколько лет у них родились две дочки – Елена и Галина.

Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года – советский космонавт стал первым, кто отправился на орбиту.

И после легендарного полета Юрий Гагарин продолжал усердно работать и выполнять тренировочные полеты на самолетах. Во время одного из таких дней космонавт погиб. 27 марта 1968 марта Юрий Гагарин разбился и был с почестями захоронен у Кремлевской стены.

Его вдова замуж больше не выходила.Она пережила своего легендарного мужа на 52 года.

Ранее 17 марта стало известно, что празднование Дня космонавтики решено перенести с 12 апреля на осень из-за угрозы коронавируса.