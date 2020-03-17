Умерла Валентина Гагарина – вдова легендарного космонавта
17.03.2020, 20:47, Новости дня
Она ушла из жизни на 85 году жизни.
В возрасте 84 лет ушла из жизни Валентина Гагарина – вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом 17 марта рассказал Центр подготовки космонавтов России. Она скончалась в Звездном городке.
Причина смерти пока не называется.
Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге. Спустя несколько лет у них родились две дочки – Елена и Галина.
Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года – советский космонавт стал первым, кто отправился на орбиту.
И после легендарного полета Юрий Гагарин продолжал усердно работать и выполнять тренировочные полеты на самолетах. Во время одного из таких дней космонавт погиб. 27 марта 1968 марта Юрий Гагарин разбился и был с почестями захоронен у Кремлевской стены.
Его вдова замуж больше не выходила.Она пережила своего легендарного мужа на 52 года.
Ранее 17 марта стало известно, что празднование Дня космонавтики решено перенести с 12 апреля на осень из-за угрозы коронавируса.
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