 

Пингвины устроили «ночь в зоопарке» и влюбили в себя соцсети

17.03.2020, 20:47, Новости дня

Морские птицы решили совершить экскурсию как рядовые посетители.

Из-за коронавируса стали закрываться музеи, театры и зоопарки. Люди, наверняка, расстроились, а вот обитатели зоопарков вряд ли. Во всяком случае, пингвины из океанариума в Чикаго «берут от жизни все». Они устроили себе настоящую «Ночь в музее», а точнее в океанариуме и отправились на экскурсию. Оказавшись по другую сторону стекла, они все внимательно осматривали, крутили головой, чтобы ничего не пропустить. Сотрудники океанариума рассказали, что сами выпустили морских птиц погулять по зданию, чтобы поддержать их активность, пишет «Ридус». 

Они разместили ролик на своей странице в Twitter, и все, кто увидел его, пришли в восторг и умиление. Видео стало вирусным и уже набрало свыше 20 миллионов просмотров. А чего стоят комментарии пользователей: это настоящее признание в любви, восхищение и умиление.

«О, ну хоть что-то хорошее среди происходящего ужаса», «Такие вылазки должны стать постоянными и после карантина», «Круто, как в фильмах «Делай ноги» и «Ночь в музее», «А потом они пошли в отдел сувениры и прикупили самих себя плюшевых», – веселились комментаторы.



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