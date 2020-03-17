Власти Ростовской области предложили жителям самим делать медицинские маски

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17.03.2020, 20:47, Новости дня

В аптеках Ростова масок практически нет.

Когда в России из-за ажиотажа по поводу коронавируса начались серьезные проблемы с медицинскими масками в аптеках, власти Ростовской области предложили гражданам делать их самим из подручных материалов.

Журналистка “Блокнот Ростов” лично проверила наличие медицинских масок в аптеках города. Масок нет.

Проверка управления по торговле и бытовому обслуживанию администрации Ростова показала, что для взрослых маски есть лишь в четырех из 92 аптек, а для детей — в восьми. Однако руководитель управления торговли Константин Тихонов проблемы в том не видит и предлагает жителям «курсы кройки и шитья».

– В сетевых магазинах и гипермаркетах медицинские маски, имевшиеся в наличии, реализованы. Но какой-то трагедии в отсутствии фабричных медицинских масок в отдельных аптеках и гипермаркетах я не вижу. Подобная маска легко изготавливается в домашних условиях из нескольких слоев бинта или марли, а по эффективности она ничем не уступает заводским аналогам. Поэтому нет никаких поводов для паники, – заявил Тихонов.

С учетом того, что маску необходимо менять каждый 2-3 часа, в каждом доме очевидно должен заработать небольшой семейный комбинат.

При это губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что эпидемиологическая ситуация в регионе под контролем.

“Мы учитываем ситуацию в других, в том числе и в соседних регионах, принимаем меры для защиты населения Дона. Проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, вводятся необходимые ограничения на проведение массовых мероприятий”, – заявил он 16 марта.

В российских регионах, включая в Москве, за последние дни были замечены перебои и с некоторыми товарами. Однако президент Владимир Путин предложил россиянам не увлекаться созданием запасов, заверив, что ситуация в поставками “надежная”.

Напомним, в России насчитывается сейчас 114 случаев заражения COVID-19. Ученые из Германии предрекают, что пандемия может продлиться около двух лет.



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