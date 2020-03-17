Мнение: Раз, два, три, Серёжа – молодец!

17.03.2020, 20:45, Разное



Красава, не подвел! Вот, что нужно сделать, чтобы сойти за умного человеку из "тусовочки" с таким уклоном, что если я вам тут напишу, могут притянуть за статью о пропаганде? Правильно – МОЛЧАТЬ! Но, чего не умеют делать товарищи из "тусовочки"? Правильно – не хлопать хлебальником! И Шнуров, которого уже, кажется и в Думу приглашали, и в Совет какой-то, и на Первом засветился товарищ – не удержался. И ба-бах! Все, встречайте новую Ксению Анатольевну Собчак ДВА!

Врать не буду, пару лет назад мне показали кучу ролик, оказывается "Лабутены" были не первыми клипов Шнура и я подсел, как на 4 кажется, курсе, когда вышел тот самый матерный альбом "Ленинграда", что дескать, я сделан из мяса. И, самое страшное случилось – Шнур стал тем, о ком пел. Не помог даже прилизанный костюмчик. Или наоборот, я даже не доктор.

Ответить "Поживем увидим" на прямейший вопрос "Чей Крым?" – мог только очень убогий человек или либерал в самом поганом смысле этого слова. Шнуров справился. И теперь ему НИКАК не отмыться. Нет, страшного не случилось ничего, живет же в России даже Явлинский. Но – одно дело на Первом канале мудями трясти, а другое – политика. Теперь это один убогий ажтотитов – все, приехали.

Там было и про Донбасс, и про геев, и про что-то еще – но Крым – это водораздел – или-или. И когда в стране за 90%, кажется все-таки так, уверенно заявляет, что он наш, а товарищ Шнуров говорит – будем посмореть, то завтра – мы тут тоже не удивимся, он и денег карателям переведет. А чего? Это ведь все оттуда. Где нет фашизма.

Посмеялся, небось? Подумал, что прокатит? Стильно, модно, молодежно?

Удачи, дядя Сережа. Не кашляйте, вирус ходит. А политик из вас получился как из товарища Титова президент, ага.

Счастья вам.