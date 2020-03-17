 

Специалисты рассказали о предсказывающих судьбу народных приметах

17.03.2020, 20:30, Разное

Жизнь в единении с природой позволяла далеким предкам руководствоваться в своей жизни народными приметами. С ними связывали не только прогноз погоды или виды на урожай, но и предсказание своей судьбы.
Вот о чем могла рассказать, например, дата 17 марта. День памяти святых Герасимов — Иорданского и Вологодского считался удачным днем для любой поездки. К сожалению, пандемия коронавируса вынудила людей максимально ограничить передвижение, обезопасив себя и своих близких. Но народные поверья сохраняют свою живучесть, и люди верят, что тяжелые времена пройдут. Иногда этот день называли Герасимом Грачевским, связывая его с возвращением птиц из теплых краёв. Соскучившись по родным местам, важные грачи расхаживали по полям, а высоко на деревьях проверяли свои старые гнезда.

Сухая солнечная погода в этот день напоминала о подготовке лукошка для сбора ягод, примета обещала их изобилие. А вот зубы лечить поверье не советовало. Особенно ждали 17 марта девушки, так как встреча с женщиной при выходе из дома обещала им скорое замужество, информирует «Слово и Дело».



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