 

Владимир Путин назначил всероссийское голосование по Конституции на 22 апреля

17.03.2020, 20:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию на 22 апреля, информирует Кремль.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

На общероссийское голосование выносится вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Microsoft создаст ноутбук на солнечной батарее

27.02 / Перенесшего микроинсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы

12.02 / “Образ огурца? Отличная идея!”. Жан-Поль Готье прокомментировал стиль эколога Греты Тунберг

06.03 / Политика: “Московский протокол” обозначил крупнейшее поражение Эрдогана в Сирии

31.01 / Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 11 крымчан по делу “Хизб ут-Тахрир”

08.02 / В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО – Загороднюк

20.01 / СК начал проверку после просьбы Путину помочь 94-летней пенсионерке

23.01 / «Часам Судного дня» осталось 100 секунд до полуночи

27.01 / Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

31.01 / В Украине хотят через суд запретить деятельность партии “Слуга народа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика