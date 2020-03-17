Владимир Путин назначил всероссийское голосование по Конституции на 22 апреля

17.03.2020, 20:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию на 22 апреля, информирует Кремль.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

На общероссийское голосование выносится вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.