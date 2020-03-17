Галустян – на 4 процента китаец: Звезды экспериментируют с приложением для определения национальности

17.03.2020, 20:30, Разное

Знаменитости проводят эксперименты в Instagram с приложением, определяющим национальность по селфи. После загрузки фото пользователю предлагается 4 результата вероятной этнической принадлежности по итогам оценки линий лица.

Знаменитости публикуют результаты оценки своих снимков. Приложение позволяет в шуточной форме определить возможные национальные корни. Ольга Бузова отметила, в каждом имеются черты, характерные для нескольких различных национальностей. Певица предположила, что может оказаться отличным танцором, если придётся исполнять мексиканскую сальсу.

Наталья Рудова выразила согласие с наличием у неё шведских и русских предков, однако принадлежность к Корее считает сомнительной. Михаил Галустян в общем остался удовлетворён результатом оценки. Шоумен сообщил, что имеет «контрольный пакет армянина» в размере 55%. Именно такую долю национальной принадлежности показала программа, однако наличие сходства с китайцами на 4% вызывает у него вопросы.

Пользователи восприняли приложение неоднозначно. Многие считают его мошенническим продуктом из-за требования оформить платную подписку на использование сервиса с ценником более 1000 рублей в месяц. Приложение предлагает её на 3 дня бесплатно, однако подключение платной подписки происходит сразу с указанием на отложенный процесс списания средств с подключенной банковской карты. Если она в сервисах Google не будет отменена, сумму снимут в автоматическом режиме.