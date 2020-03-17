Lenovo выпустит компактный 13-дюймовый ноутбук за 845 долларов

17.03.2020, 20:30, Разное

Представители пресс-службы китайской компании Lenovo рассказали о выходе на рынок ноутбука Xiaoxin Pro 13. Несмотря на компактные размеры, девайс имеет солидные характеристики: например, процессор Intel Core i5/i7 десятого поколения и SSD-накопитель на 512 Гб.

Технические особенности новинки, следующие: 13,3-дюймовый экран с необычным соотношением сторон 16:10 (разрешение 2500 x 1600 пикселей). Тонкие рамки позволяют дисплею занимать свыше 90% площади гаджета. Вес ноутбука составляет около 1,3 килограмма. Аппаратной основой гаджета является процессор Intel Core i5-10210U или Core i7-10710U. Количество оперативной и постоянной памяти составляет 16 и 512 Гб соответственно.

С помощью встроенной батареи на 56 Ватт ноутбук работает почти 10 часов в автономном режиме. На китайском рынке модель появится уже через

несколько недель, а её стоимость (за базовый вариант) составит 845 долларов.