Мнение: Севастополь и коронавирус

17.03.2020, 20:25, Разное

Коротко по ситуации с коронавирусом в Севастополе.

1. Официально у нас заболевших нет. Власти уверяют, что ситуация полностью под контролем и если заболевшие появятся, то местная медицинская система готова реагировать на угрозу.

2. ВУЗы постепенно переводят на дистанционное обучение. Школы, как и по всей России, закроют с 23 марта, сейчас перешли на дистанционку. Шахматный клуб, куда с знакомым заглянули в воскресенье, был уже закрыт.

3. Завтрашний концерт в честь воссоединения Севастополя и Крыма с РФ официально отменен. Празднование 6-й годовщины принятия в состав России пройдет по усеченной программе.

4. В супермаркетах пока что паники не наблюдается – в "Новусе" и "Пуде" все плюс-минус как обычно. Драк из-за туалетной бумаги, в отличие от цивилизованной Европы пока что нет. Хорошо разбирают рис.

5. Постепенно вводятся ограничения на массовые мероприятия – всякие концерты, конференции и тому подобное – их либо отменяют, либо переносят на лето-осень этого года.

6. Завтра в Крым прилетает Путин, будет встречаться с руководством Крыма и нашим губернатором + там еще какие-то публичные мероприятия будут по случаю воссоединения.

7. Граница с Украиной на КПП "Перекоп" и "Чонгар" для иностранцев перекрывается с 0 часов 18 марта в рамках общего закрытия границ РФ с другими государствами. Для частных перевозчиков на Украину это проблема.

8. По поставкам продуктов в Крым и Севастополь, то власти и транспортные компании заверяют, что карантин и волнения по поводу коронавируса перебоев с поставками не вызовут.

9. По ОРВИ ситуация в городе ниже эпидемического порога. Что примечательно, в некоторых аптеках есть проблемы с антисептиками, вернее с их отсутствием.

10.Касательно тестов на коронавирус, то по заявлению губернатора, срок между сдачей теста и получением результата составит 4 часа. К выезду медиков на дом к заболевшим подключат городских таксистов.

В целом, до нас эта история пока что доходит лишь медийно, но видно, что подготовка к "удару стихии" идет.

Особой паники не наблюдается, даже наоборот, люди пошучивают над ситуацией. Но это пока. Посмотрим что будет когда/если до нас эта зараза дойдет.

Праздник 18 марта все это конечно смажет. По 9 мая и голосованию за Конституцию пока одни вопросы.