Шойгу раскрыл удивительные особенности комплекса “Дорога памяти”

17.03.2020, 20:18, Разное

Длина галереи “Дороги памяти” – 1418 шагов. Это символическое число: именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

“Мы хотим, чтобы каждый шаг, удар колокола, что ли, запоминался и отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения”, – сказал Сергей Шойгу в интервью телеканалу “Звезда”.

Глава военного ведомства признался, что хотел бы, чтобы в галерее разместились все 33 миллиона фотографий. Сделать это вряд ли получится, но все имена в “Дорогу памяти” обязательно поместятся, пообещал министр.

По его словам, фотоархив о героях ВОВ постоянно обновляется. Помимо снимков, в галерее будут работать кинозалы с документальными фильмами о Великой Отечественной.

“Посетители смогут увидеть старые кадры, старые фотографии, старые письма. Там будет помещена огромная экспозиция – первая съемка Москвы с немецких самолетов, когда они готовились к взятию города”, – рассказал Сергей Шойгу.

Кроме того, на территории музейного комплекса могут разместить знамена нацистского Рейха, которые наши солдаты бросали к стенам Кремля во время парада Победы 24 июня 1945 года.

“В полу под стеклом будут эти знамена лежать и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага”, – рассказал глава военного ведомства.

Напомним, что в подмосковном парке “Патриот” завершается строительство Главного храма вооруженных сил России. Собор возводится к 75-летию Победы.

Он спроектирован в классическом русско-византийском стиле. Сооружение поистине грандиозное: высота собора вместе с крестом составит 95 метров – он станет третьим по величине и будет уступать только московскому Храму Христа Спасителя и санкт-петербургскому Исаакиевскому собору.

Размеры собора очень символичны. Так, звонница возвысится на высоту 75 метров – именно столько лет прошло с великой Победы. Диаметр барабана главного купола – 19 метров и 45 сантиметров – намекает на год Победы.

Стены храма украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. Так, вокруг главного витража написано “За веру и верность” и “За храбрость”.

Деньги на строительство собирали всем миром. Свою лепту в благое дело внесли более 90 тысяч тысяч человек, финансовую поддержку оказали многие организации.

Пожертвовал на храм и верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. На изготовление центральной иконы собора – образа Спаса Нерукотворного – глава государства передал собственные деньги. “Это 100 процентов личные средства президента”, – сказал Сергей Шойгу.

Икону министр обороны назвал уникальным произведением искусства. Она написана на доске, собранной из частей лафета из-под чугунной пушки. Примечательно, что орудие принимало участие в Полтавской битве.