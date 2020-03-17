Пригожин: в американской судебной системе два смелых человека – Дюбелье и Мюллер

17.03.2020, 20:18, Разное

Как сообщил ТАСС, в США суд округа Колумбия прекратил разбирательство по делу о вмешательстве России и компании Евгения Пригожина “Конкорд” в американские выборы 2016 года. Процесс прекращен по просьбе прокуратуры, решившей, что продолжение расследования не отвечает интересам правосудия и нацбезопасности.

Бизнесмен из Петербурга сделал официальное заявление, в рамках которого дал оценку победе в суде и рассказал о новом предстоящем судебном процессе по взысканию компенсации с США. Заявление опубликовала пресс-служба “Конкорда”.

Прекращение судебного разбирательства свидетельствует о необоснованности обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами, заявил бизнесмен. Как подчеркнул Пригожин, “Конкорд” готовит иск на 50 млрд долларов. В рамках нового дела будет взыскана компенсация за незаконное преследование и санкции.

Кроме того, предприниматель обратил внимание на ангажированный и предвзятый американский суд. Однако, несмотря на непростую ситуацию, ему удалось выделить два положительных момента. Так, он отметил храбрость адвоката Эрика Дюбелье, не побоявшегося выступить против истеблишмента США, и мужество бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который нашел в себе силы подать в отставку, столкнувшись лицом к лицу с беззаконием, учиненным Вашингтоном.

Известно, что в мае 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил, что не смог найти никаких доказательств причастности России к вмешательству в американские выборы. Также Мюллер не нашел следов связей президента США Дональда Трампа и Кремля. Позднее спецпрокурор подал в отставку и ушел из Министерства юстиции.