Приглашенный редактор Регина Бурд: “Моя цель – вырастить не воспитанных и “хороших” детей, а свободных”

17.03.2020, 20:16, Разное

Хороший человек! Как часто мы слышим эту характеристику. Но у меня она вызывает вопрос. И чем старше становлюсь я, чем взрослее становятся мои дети, тем острее звучит эта фраза.

Хороший человек. Кто он? Для кого хороший – для других или для себя? Где зарыты критерии этого хорошего человека, по которым мы могли бы безошибочно судить о других и сами жить спокойно, крепко спать, просыпаться с чувством счастья и уверенности – “Да, я хороший!”. Порой меня душит мой “хороший человек”. От него болит шея, сковывает грудь и тяжело дышать. Рамки этого хорошего человека порой не дают делать то, что хочется. Действовать так, как видишь и считаешь нужным.

Я много размышляла об этом и к своим 34 годам наконец поняла – многие мои критерии хорошести формировались в детстве. В советском детстве! Помните, как нам говорили: “Вот хороший ребёнок, он воспитанный, слушается взрослых, ни с кем не спорит, как сказали, так и делает”. Сказано “школьная форма”, значит он послушно каждое утро гладит фартук на табуретке. И не важно, что хочется надеть “бананы” и белую футболку. Сказано “быть отличником хорошо, а двоечником позорно”, значит он спрячет своё “Я” и будет учиться не ради знаний, а ради пятёрок. Я помню эту невыносимую градацию, когда отличников учитель называл по имени и мягким голосом, а несогласных троечников по фамилии и металлическим тембром. Ни слова от себя… есть только одно истинно правильное мнение – мнение большинства.

Сегодня я знаю, что критерии хорошего человека зависят только от меня, а не от ожиданий общества. Только прислушиваясь к внутренним ориентирам, можно почувствовать неизменное ощущение свободы, счастья, вдохновения. Понять, что ты на своём месте, а не на чьем-то ещё.

Да, я хочу поступать честно, открыто, по нормам морали, этикета и в рамках цивилизованных человеческих отношений. Но одновременно я хочу быть свободной. Порой это сложно и даже страшно. Всегда включается сигнал самозащиты из детства. Он твердит: “Промолчи, иначе осудят!”, “Уйди от проблемы, закройся, ты же воспитанная девочка, не подведи родителей!” И вот, в угоду навязанным установкам ты стараешься быть благовоспитанным, правильным, угодным, “хорошим”. Но только не собой. Ты постепенно лишаешься внутренней свободы и своей неповторимости. Но на что ты ее меняешь? На “любовь”, “признание”, мнимую “похвалу” и “внимание”? А вместе с этим утрачиваешь собственную жизнь, свои эмоции, поступки, утрачиваешь самого себя. Не велика ли цена?

Сегодня, когда я сама мама, фраза “Какой у вас воспитанный ребёнок!” для меня не комплимент. Я не хочу вырастить воспитанных, удобных и “хороших” детей. Я хочу вырастить свободных детей. У которых есть своё мнение, взгляд на вещи, и при этом они не боятся его высказывать и отстаивать. Детей, которых не ранит критика и мнение большинства. Но при этом они относятся к людям и миру, в котором живут, с большим уважением и благодарностью. Одним словом, я хочу вырастить детей такими, какой учусь быть сама. В свои 34.