Дженнифер Лопес представила новую рекламную компанию своего бренда сексуальных босоножек

17.03.2020, 20:16, Разное

В середине февраля Дженнифер Лопес анонсировала выход своей первой коллекции обуви JLO Jennifer Lopez, представленной эксклюзивно в магазинах DSW. А сегодня презентовала еще несколько моделей линейки, опубликовав рекламный кампейн со своим участием. Бежать за босоножками в магазин прямо сейчас Дженнифер не советует, а вот выбрать понравившуюся пару и заказать на сайте – может быть очень кстати.

Я дома, надеюсь, что и вы в безопасности. Вот кое-что, что, возможно, украсит ваш день… Я так горжусь тем, что запускаю мою новую коллекцию обуви, доступную сейчас на сайте,

– написала Лопес.

“Коллекция посвящена трем городам, которые стали такой важной частью того, кем я являюсь: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами”, – говорит Лопес о своей линейке обуви, продажа которой стартовала 16 марта. Цена за пару босоножек в любимой стилистике певицы – с сексуальными ремешками и на высоких каблуках – составила от 59 до 189 долларов.

С самого начала моей карьеры я хотела заниматься всем – музыкой, кино и модой. В моей карьере так много граней, и это то, что я хотела привнести в свою коллекцию с DSW. Мы хотим использовать уличный стиль, который представляет Нью-Йорк, старый голливудский гламур и яркость, характерную для Майами. Люди смогут найти и показать свои разные грани,

– рассказала о коллекции Лопес.

Помимо основной, весенне-летней коллекции 2020 года, на сайте представлена капсульная линейка с пятью особенными экземплярами вроде босоножек с кристаллическими каблуками и другим.

Теперь, когда коллекция обуви выпущена, компания DSW готовится представить новую линейку сумок, созданную совместно с певицей.

Мы рады объединиться с Дженнифер и благодарны за эту необыкновенную возможность. Ее страсть к самовыражению, объединившаяся с дизайнерскими возможностями бренда мирового класса и мощным опытом в розничной торговле, станет блокбастером,

– прокомментировали в компании DSW.

По словам Дженнифер, на творческие эксперименты ее побудил свой недавний выход в платье Versace. “Жизнь не заканчивается в 20!” – поняла она и решила, что теперь хочет еще больше вдохновлять женщин на эксперименты со стилем.