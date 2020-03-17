Навального обвинили в популяризации ценностей АУЕ

17.03.2020, 20:16, Новости дня

В интернет-магазине Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального начались продажи тюремных рисунков его брата Олега, пишут СМИ.

На данный момент из 20 выставленных работ удалось продать девять, но и они принесли ФБК более 108 тыс. рублей, передает «Ридус».

Авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» полагают, что работы Олега пропагандируют ценности АУЕ. На этих рисунках братья Навальные заработали уже более 800 тыс. рублей. При этом многие сторонники ФБК крайне негативно относятся к творчеству Олега Навального.

«Одни отмечают недостаток таланта, другие считают неправильным навязывание деструктивной тюремной культуры среди своих сторонников», – пишут авторы «Фонда бабла с коррупцией».