 

Навального обвинили в популяризации ценностей АУЕ

17.03.2020, 20:16, Новости дня

В интернет-магазине Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального начались продажи тюремных рисунков его брата Олега, пишут СМИ.

На данный момент из 20 выставленных работ удалось продать девять, но и они принесли ФБК более 108 тыс. рублей, передает «Ридус».

Авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» полагают, что работы Олега пропагандируют ценности АУЕ. На этих рисунках братья Навальные заработали уже более 800 тыс. рублей. При этом многие сторонники ФБК крайне негативно относятся к творчеству Олега Навального.

«Одни отмечают недостаток таланта, другие считают неправильным навязывание деструктивной тюремной культуры среди своих сторонников», – пишут авторы «Фонда бабла с коррупцией».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Офис генпрокурора сообщил о разоблачении транснациональной сети, распространявшей в Европе анаболические стероиды

17.03 / Вирусолог сообщил сроки появления вакцины от коронавируса в России

12.03 / В Москве прошел круглый стол театров малых городов России

13.03 / Начальника угрозыска Москвы и помощницу уволили из органов за селфи в морге

18.02 / Шойгу обвинил США в расхищении нефтяных богатств Сирии

06.01 / В Омске женщина погибла после катания на «ватрушке»

29.12 / Грызлов рассказал об обещании Киева в отношении освобожденных пленных

13.03 / В Италии от коронавируса скончалась украинка – соцсети

30.12 / Причиной крушения самолета в Казахстане мог стать след от другого взлетавшего лайнера

09.02 / Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика