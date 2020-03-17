 

Путин поручил усилить контроль за оборотом лекарств

17.03.2020, 20:16, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за обращением лекарств.

Глава государства попросил правительство также тщательней контролировать препараты, распространяемые дистанционным способом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во вторник Госдума в первом чтении приняла проект закона, дающий правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации и угрозе эпидемии.



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