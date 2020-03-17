Заблокированные на границе Черногории россияне въехали в страну

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17.03.2020, 20:16, Новости дня

Граждане России, которые оказались заблокированы в нейтральной зоне на границе с Черногорией, въехали в страну, сообщило российское посольство в Черногории.

«Сообщаем, что граждане России, оказавшиеся ранее в «блокаде» на приграничных территориях с Сербией и Боснией и Герцеговиной, успешно въехали в Черногорию», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа».



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