 

МИД создал штаб для помощи оставшимся за рубежом из-за коронавируса россиянам

17.03.2020, 20:12, Новости дня

Министерство иностранных дел создало координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом на фоне ограничительных мер по коронавирусу, сообщили в МИД России.

В среду под председательством главы МИД Сергея Лаврова прошло оперативное совещание по обеспечению интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за ограничительных мер иностранных государств по коронавирусу, сообщается на сайте МИД.

«Подчеркнута необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов росгражданам, желающим вернуться на Родину. Создан Координационный штаб под руководством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова, головной департамент – Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ)», – информирует МИД.

В ведомстве просят всех оказавшихся в сложном положении незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением – посольством, генконсульством – и сообщить о себе и своей ситуации.

«Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети РЗУ. Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым вы можете передать всю информацию по телефону: +7(495) 587 88 60,  +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97. Оставлять сообщения можно также в аккаунтах Министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте)», – говорится в сообщении.

МИД призвал воспользоваться возможностью выезда в Россию там, где это еще возможно – независимо от видов транспорта и пересадок.

Накануне в МИД заявили, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.



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