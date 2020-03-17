В РФ создадут консультативные центры по диагностике коронавируса

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17.03.2020, 20:12, Новости дня

Минздрав РФ поручил создать федеральные консультативные центры по вопросам диагностики и лечения коронавируса, они появятся на базе крупных учреждений здравоохранения, говорится в приказе министерства за подписью главы ведомства Михаила Мурашко.

«В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, приказываю создать Федеральный дистанционный консультативный центр (ФДРКЦ) анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболеваний, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмонии на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.И. Сеченова (Сеченовской университет) Минздрава», – передает ТАСС текст приказа.

ФДРКЦ для детей будет создан на базе Российской детской клинической больницы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, а ФДРКЦ для беременных – на базе Национальной медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

Также появится резервный ФДРКЦ, который создадут на базе Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава.

По данным на 17 марта, в РФ зарегистрировано 114 случаев коронавируса.



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