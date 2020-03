Закрытый на карантин океанариум в Чикаго провел экскурсию для пингвинов

17.03.2020, 20:11, Новости дня

В закрытом из-за коронавикруса океанариуме Чикаго Shedd Aquarium сотрудники учреждения выпустили пингвинов погулять по залам учреждения.

Поход птиц по океанариуму сняли на видео и опубликовали в сети в Twitter Shedd Aquarium.

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Пара хохлатых пингвинов Эдвард и Энни прошлись по ротонде океанариума, отмечается, что на следующей неделе у них начнется период гнездования.

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

«Наши сотрудники постоянно предоставляют животным новые возможности для изучения и выражения их естественного поведения. Дайте нам знать, какие активности пингвинов вы хотели бы видеть в будущем», – обратилась администрация учреждения к своим подписчикам в Сети.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

В понедельник из-за угрозы распространения коронавируса Московский зоопарк временно перестал принимать посетителей, ограничение планируется снять 10 апреля.