 

Один из самых удаленных островов Земли изолировался из-за коронавируса

17.03.2020, 20:11, Новости дня

Одно из самых удаленных мест на Земле – остров Тристан-да-Кунья, входящий в состав британской заморской территории, закрылся для посетителей из-за коронавируса COVID-19.

Остров с населением около 250 человек расположен в южной Атлантике. На острове нет аэропорта, до ближайшей земли – ЮАР – шесть дней пути по воде.

«Совет острова Тристан-да-Кунья принял решение не разрешать пассажирам выходить из круизных судов на остров», – приводит сообщение сообщества RT.

Остров закрыт не только для круизных судов, но и проходящих яхт.

«Изолированное сообщество Тристан-да-Кунья особенно уязвимо к внедрению любого нового вируса, поскольку у людей очень ограниченный иммунитет. Даже при простудных заболеваниях происходят локальные эпидемии, что приводит к госпитализации наиболее уязвимых (жителей, – прим. ВЗГЛЯД», – сказано в сообщении.

На острове уже была эпидемия гриппа, который появился там, вероятно, из-за судна, прибывшего на архипелаг. Эпидемия серьезно повлияла на ограниченные медицинские ресурсы сообщества.

«Коронавирус особенно опасен для пожилых людей, население Тристана имеет непропорционально большую долю старых людей, многие из которых имеют респираторные заболевания, что ставит их в группу наибольшего риска», – поясняется в заявлении совета.

Отмечается, что жители острова осведомлены об опасности COVID-19 благодаря доступу к телевидению, который удалось восстановить после шторма в 2019 году.

ВОЗ ранее призвала агрессивней бороться с коронавирусом. ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Немецкие ученые предсказали двухлетнюю пандемию коронавируса.



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