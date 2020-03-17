Чемпионат мира по футболу среди клубов отложен на неопределенный срок

17.03.2020, 20:10, Новости дня

ФИФА приняла решение о переносе клубного чемпионата мира, который должен был пройти летом 2021 года. Новые сроки проведения турнира пока неизвестны.

Чемпионат мира среди клубов должен был пройти с 17 июня по 4 июля в Китае. Однако соревнования придется отложить. Из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА перенес на год чемпионат Европы, а затем КОНКАКАФ также передвинул на год Кубок Америки. Оба континентальных первенства пройдут с 11 июня по 11 июля, поэтому клубный чемпионат мира придется отложить.

Чемпионат мира среди клубов должен был пройти в новом формате. Увеличивалось и число участников — с семи до двадцати четырех.