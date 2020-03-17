 

Диетолог рассказал, как не поправиться во время карантина

17.03.2020, 20:09, Разное

По мнению итальянского диетолога, во время карантина, вызванного коронавирусом, можно легко поправиться. Поэтому, следует воздержаться от употребления чипсов и прочих «нездоровых» закусок.
Во время вынужденного пребывания дома, вероятность набора лишнего веса увеличивается, и это очень опасно для здоровья. Перед походом в магазин стоит определиться с продуктами, и купить необходимое, отказавшись от нежелательных видов. Не менее важными являются и следующие факторы: закупки следует делать без детей и после приема пищи. Завтра должен быть малокалорийным: идеально подойдут легкие салаты или сырые овощи, можно выбрать и пищевые изделия на основе злаков, обладающие невысоким гликемическим индексом. Не помешают и сложные углеводы, сочетающиеся с белками и овощами – это быстрее насытит человека.

Что касается обеда, он должен быть основательным: рыба, яйца, нежирные сыры, белое мясо, а в качестве приправ можно выбрать оливковое масло или яблочный уксус. В заключении эксперт рекомендует снизить количество сахаросодержащих продуктов в рационе, заменив сладости на зеленые оливки или сухофрукты.



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