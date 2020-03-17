 

Версия: Предки индейцев Майя могли быть астронавтами

17.03.2020, 20:09, Разное

Артефакты цивилизации Майя, найденные много лет назад, были впервые продемонстрированы только в 2011 года во время выставки в ЮАР. Больше всего внимание привлекает фрагмент, на котором представитель древней цивилизации запечатлен на фоне летательного аппарата. После этого, некоторые стали предполагать, что их предки являлись астронавтами.
Сами артефакты совершенно обычные: здесь нет филигранной обработки сверхтвердых пород гранита или удивительных сплавов. Специалисты больше заинтересовались в изображениях. Ученые, утверждают конспирологи, намеренно не хотят расшифровывать содержание табличек, хотя недавнее исследование показало: возраст находок составляет не менее 6 тысяч лет, поэтому, они древнее цивилизации Майя.

К тому же, исследователи не признают наличие летательных аппаратов и астронавта на изображении. Примечательно, что с момента обнаружения артефакта до его первого показа прошло около полувека, что заставляет некоторых экспертов задуматься. Не исключено, что это – одно из доказательств существования высокоразвитых цивилизаций прошлого.



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