 

Скончался Эдуард Лимонов

17.03.2020, 20:09, Разное

Появилась информация о том, что скончался Эдуард Лимонов. В смерти политика рассказал в личном микроблоге Сергей Шаргунов, депутат Государственной Думы.
В настоящий момент нет точной информации, что стало причиной смерти 77-летнего политика. Его коллега лишь проинформировал об уходе из жизни публициста и писателя. Как известно, в 2018 году Эдуард Лимонов развёлся со своей супругой актрисой Екатериной Волковой, подарившей партийному деятелю двоих детей. Первых в его жизни, несмотря на неофициальные отношения с женщинами и браки, заключённые ранее.

После развода артистка не препятствовала общению отца с наследниками и отзывалась о нём в положительном ключе. Тем не менее, отмечая скромность и интеллигентность Лимонова, выделяла его неприспособленность к семейной жизни.



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