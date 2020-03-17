УЕФА переносит Евро-2020 на следующий год

17.03.2020, 20:07, Новости дня

Чемпионат Европы по футболу во вторник решено перенести из-за вспышки коронавируса.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что в данный момент распространение вируса делает проведение чемпионата невозможным.

Теперь чемпионат планируется провести с 11 июня по 11 июля следующего года.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение после проведения видеоконференции с 55 национальными федерациями футбола.

Обычно трансляции Чемпионата Европы собирают аудиторию около 300 миллионов человек по всему миру. В прошлом году мероприятие принесло УЕФА доход в размере 830 миллионов евро.

«Перенос Евро-2020 обходится УЕФА дорогой ценой», – отметил в своем заявлении Чеферин.

Решение было принято по итогам интенсивных переговоров с национальными федерациями и лидерами европейского клубного футбола, деятельность которого сейчас почти полностью приостановлена.

Пока неясно, когда кризис смягчится достаточно, чтобы европейский футбол вернулся в обычное русло. Однако отмена Евро-2020 освобождает драгоценное врем для завершения внутренних чемпионатов, а также серий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мы считаем, что перенос Евро – единственный способ дать шанс на завершение соревнований национальным лигам и клубным соревнованиям», – отметил Чеферин.

Чемпионат Европы должен был стартовать 12 июня в 12 странах от Ирландии до Азербайджана, от России до Италии. Перенос чемпионата на год стал предпочтительным вариантом для УЕФА на прошлой неделе.

Приостановка игр на фоне пандемии поставила под угрозу вещательные контракты на сотни миллионов долларов и может привести к отмене сезона 2019-20 в некоторых соревнованиях.

В первую очередь УЕФА связался с Ассоциацией европейских клубов и Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг, а также с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro.

Завершение сезонов домашних лиг позволит присвоить титулы и определить состав участников следующих соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первые квалификационные матчи запланированы на конец июня.