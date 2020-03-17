 

УЕФА переносит Евро-2020 на следующий год

17.03.2020, 20:07, Новости дня

Чемпионат Европы по футболу во вторник решено перенести из-за вспышки коронавируса.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что в данный момент распространение вируса делает проведение чемпионата невозможным.

Теперь чемпионат планируется провести с 11 июня по 11 июля следующего года.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение после проведения видеоконференции с 55 национальными федерациями футбола.

Обычно трансляции Чемпионата Европы собирают аудиторию около 300 миллионов человек по всему миру. В прошлом году мероприятие принесло УЕФА доход в размере 830 миллионов евро.

«Перенос Евро-2020 обходится УЕФА дорогой ценой», – отметил в своем заявлении Чеферин.

Решение было принято по итогам интенсивных переговоров с национальными федерациями и лидерами европейского клубного футбола, деятельность которого сейчас почти полностью приостановлена.

Пока неясно, когда кризис смягчится достаточно, чтобы европейский футбол вернулся в обычное русло. Однако отмена Евро-2020 освобождает драгоценное врем для завершения внутренних чемпионатов, а также серий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мы считаем, что перенос Евро – единственный способ дать шанс на завершение соревнований национальным лигам и клубным соревнованиям», – отметил Чеферин.

Чемпионат Европы должен был стартовать 12 июня в 12 странах от Ирландии до Азербайджана, от России до Италии. Перенос чемпионата на год стал предпочтительным вариантом для УЕФА на прошлой неделе.

Приостановка игр на фоне пандемии поставила под угрозу вещательные контракты на сотни миллионов долларов и может привести к отмене сезона 2019-20 в некоторых соревнованиях.

В первую очередь УЕФА связался с Ассоциацией европейских клубов и Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг, а также с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro.

Завершение сезонов домашних лиг позволит присвоить титулы и определить состав участников следующих соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первые квалификационные матчи запланированы на конец июня.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В Mercedes намекнули на новый S-класс и другие модели

04.02 / Футболисты “Манчестер Сити” недовольны методами Гвардиолы

15.03 / Дональд Трамп сообщил, что сдал тест на коронавирус

26.01 / Политика: В ожидании перемен в РФ начали вспоминать 1993 год

12.02 / Семью в Татарстане заподозрили в истязании детей

07.01 / Глава МИД Ирана об убийстве Сулеймани: Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп

05.02 / “Деваться некуда”. Шендерович считает, что Лукашенко и Путин из власти не уйдут

31.01 / Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 11 крымчан по делу “Хизб ут-Тахрир”

24.01 / Лидер иракских шиитов потребовал избавиться от американских баз

13.02 / Картину Ван Гога выставят на аукцион за €12–15 млн. В 1968 году сотрудник BBC купил ее за £4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика