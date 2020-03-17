Владимир Путин рассказал о новых мерах борьбы с COVID-19

17.03.2020, 20:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Он сообщил, что «ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом под контролем». По мнению президента, своевременные оперативные меры помогли сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса.

В ходе совещания Владимир Путин сообщил о мерах по борьбе с коронавирусом в России:

· Правительство должно проработать вопрос повышения зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом: сотрудникам Роспотребнадзора, участковым, медперсоналу скорой помощи и ФАПов.

· Безрецептурные лекарства можно будет продавать дистанционно, согласно новому указу президента.

· Будет повышена ответственность за контрафактные медицинские лекарства.

· Будет налажен бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств.

· Будут увеличены резервы лекарств и медицинского оборудования.

· Работодателям президент предложил дать возможность сотрудникам с детьми работать дистанционно.

«Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест»,— цитирует президента Ъ.