Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – штаб ООС

17.03.2020, 20:01, Новости дня

17 марта на Донбассе в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что с начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – добавили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.