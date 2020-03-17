Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – штаб ООС
17.03.2020, 20:01, Новости дня
17 марта на Донбассе в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В штабе отметили, что с начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – добавили в пресс-центре.
Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 17.03.2020#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 17. märts 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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