 

Дело Гандзюк. Левина взяли под стражу

17.03.2020, 20:01, Новости дня

17 марта Печерский суд Киева арестовал до 2 апреля без права внесения залога Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

Заседание проходило только с участием сторон из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Следствие просило взять Левина под стражу отмечая риск его побега, давления на свидетелей и других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.

Защитник Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отметил, что когда Левин выезжал из Украины в 2018 году, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

Сам подозреваемый отрицал свою вину в преступлении против Гандзюк.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. Он был заочно арестован украинским судом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Он с 2018 года скрывался за границей. О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Решение о выдаче подозреваемого было подтверждено 11 марта апелляционным судом Бургаса. 16 марта Левина привезли в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Нефть подорожала на ослаблении опасений по коронавирусу

27.01 / Климкин: Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная

16.01 / Нацполиция открыла уголовное производство по факту хакерской атаки на сайты Burisma и студии “Квартал 95”

14.01 / Экс-начальнику ГСЧС в Одесской области объявили подозрение из-за пожаров в гостинице “Токио Стар”, колледже и лагере “Виктория”

30.01 / Редкий случай: в Красноярске близнецы родились в разные дни

10.02 / Василевский назван третьей звездой минувшей недели НХЛ

06.02 / Депутатам Рады запретили ехать на молитвенный завтрак в США, Ермак лоббирует отставку Пристайко. Главное из Telegram-каналов

05.03 / ФНС начала борьбу с «дроблением» ресторанного бизнеса

25.02 / Американский рэпер обвинил российский хип-хоп в нацизме

12.02 / В Кремле не нашлось любителей икон с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика