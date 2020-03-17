Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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17.03.2020, 19:53, Новости дня

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов сообщил о смерти писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

«Умер Эдуард Лимонов», – написал Шаргунов в своем Facebook.

Лимонову было 77 лет.

В феврале Лимонов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что раздумывает над тем, чтобы быть похороненным в Нагорном Карабахе.

Лимонов родился 22 февраля 1943 в Дзержинске. Русский писатель, поэт, публицист, экс-глава запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (НБП).

Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31».

Собирался выдвинуться в президенты РФ в 2012 году, но Центризбирком отказал ему в регистрации.

Автор романов и повестей, среди которых наиболее известна книга «Это я – Эдичка», написанная в Нью-Йорке в 1976 году.

С 1943 по 1974 годы был гражданином СССР, с 1987 года по 2011 годы имел гражданство Франции, с 1991 года – житель России.

У него было шесть жен, в том числе гражданских. Только от последней, актрисы Екатерины Волковой, у него есть дети – сын Богдан (родился в 2006 году) и дочь Александра (родилась в 2008 году).



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