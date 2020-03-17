 

Выпущена почтовая марка в честь 250-летия вхождения Ингушетии в состав России

17.03.2020, 19:53, Новости дня

Во вторник в Магасе состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 250-летию вхождения Ингушетии в состав России. Тираж марки составляет 120 тыс. экземпляров, цена – 50 рублей.

«Уверен, что новая марка распространится по всему миру, станет гордостью коллекционеров. С ее появлением Ингушетия станет более узнаваемой в стране и мире, она станет ценным сувениром для гостей республики, привлечет к нам внимание туристов», – передает ТАСС слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Он подчеркнул, что вхождение в Россию привело к значительным изменениям в политической, социально-экономической и культурной жизни ингушского общества.

«Ни разу за это время ингуши не нарушили завещание, оставленное мудрыми предками, служить Отечеству верой и правдой. На протяжении этой четверти тысячелетия народ Ингушетии не раз доказал, что дорожит единством с Россией. Сегодня, являясь полноправным субъектом страны, Ингушетия вносит свой вклад в дело сохранения стабильности на юге страны и в процветание всего государства», – сказал он.

На почтовой марке изображен герб республики, в оформлении использован национальный орнамент. Марка уже поступила в обращение. Дополнительно к ней были изданы также конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Магаса и Ставрополя.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, помимо гашения, в день юбилея в Ингушетии был запланирован ряд других мероприятий, но их перенесли на лето в целях защиты от распространения нового коронавируса.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием «Барта босе» представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.



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