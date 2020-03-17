Мнение: Как пытали и замочили российскую Конституцию

17.03.2020, 19:42, Разное

«В Конституционном суде России не раскрывают информацию о том, как судьи голосовали по заключению о поправках в Основной закон. Это тайна совещательной комнаты, — сказали сегодня Интерфаксу в пресс-службе суда». «Эхо Москвы». 17 марта 2020 года

Дело было в граде Петровом.

Экзекуторов было четырнадцать (еще один мог быть, но заболел). Мужчины и женщины. В черных балахонах.

Они мрачно сидели в здании позорькина суда, в пыточной «совещательной комнате», потирали потеющие руки, кашляли, смотрели сквозь стекла очков.

К ним привели закованную в наручники, молчаливую, избитую Конституцию.

Бывалые экзекуторы оживились, поднялись, принялись за дело. Вороньими крыльями летали балахоны.

Набросились, подступили со всех сторон, стали коллективно домогаться заключенную, лампой слепили глаза, выбивая согласие на переворот.

Молодая 27-летняя Конституция, отмудоханная в предварительном рассмотрении клишасами и крашенинниковыми, не могла долго противиться. Тря дня творился ад. Дух от нее отлетел.

Она согласилась на все. Подписала подсунутый текст. После этого в пыточной «совещательной комнате» ее убили. Задушили, зарезали, повесили или расправились как-то еще – нам неведомо.

Главный экзекутор, напевая «Броня крепка …», вымыл руки с мылом, обтер махрой полотенца, торжественно вынес на люди текст признания Конституции, скрепленный 14-ю подписями.

Все они взяли на себя коллективную ответственность, сообщить, кто и что делал – отказались. «Тайна совещательной комнаты».

Так умерла российская Конституция. А экзекуторы, отдав в стирку балахоны, разъехались на подаренные им начальством квартиры муслить заплаченные за работу дензнаки, прятаться от россиян, да подступающего к порогу коронного вируса.