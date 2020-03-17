Мнение: О последнем пиршестве приговорённых

17.03.2020, 19:40, Разное



Фото © ТАСС.

Кажется, и без того заевшиеся москвичи решили сладко погурманствовать напоследок, предчувствуя смутные времена. В соседних с домом «Перекрёстке» и «Билле» начисто исчезли со стеллажей и полок целые классы продуктов питания. Одни лишь жёлтые ценники напоминают, что это было, было… ©

Вот что не может не удивлять, однако.

С охлаждаемых прилавков куда-то подевались «Мираторговские» стейки из мраморной говядины. Особенно те, что шли со скидками. Дешёвые сосиски с куриным мясом и соевым белком, а также аналогичного качества сардельки – как лежали, так и лежат.

Покупатели размели хорошие и дорогие сырокопчёные колбасы. А вот характерные бублики «Краковской» остались нетронутыми. В рыбной секции поредели ряды форели и сёмги, но горбуша и кижуч по-прежнему ждут своих покупателей. На полках с консервацией одиноко сверкают банки со свиной тушёнкой, говяжья прячется где-то в глубине полок, тогда как фуа-гра и прочие паштеты в маленьких баночках почти полностью перекочевали в корзины и тележки.

И так почти везде. Даже в крепких напитках. Там тоже наблюдаются избирательный подход и ценовая «дискриминация»: демократичная водка типа «Зелёной марки» или «Пяти озёр» поблёскивает белыми стёклами, «Русский стандарт» и «Finlandia» пропали. Кроме того совсем пусто в разделе коньяков, нет ни «Hennessy», ни даже «Арарата», только сомнительный «Кенигсберг» темнеет в гордом одиночестве.

Странный такой покупательский ажиотаж по-московски.

Тем временем российский президент Владимир Путин призвал сограждан отказаться от закупок товаров впрок. А ритейлеры уверяют, что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, притом что идёт постоянное их пополнение. Правда, есть и «нюанс». По данным Ассоциации компаний розничной торговли, хотя торговые сети оперативно проводят переговоры по поставке внеплановых объёмов продовольственных товаров, вопрос согласования цен остаётся актуальным из-за роста себестоимости продукции после колебаний курсов валют.

Кто там уверял, что #импортозамещение в российском сельском хозяйстве удалось на славу и #Россия теперь совсем не зависит ни от продовольственного импорта, ни от валютных пертурбаций?