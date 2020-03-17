Мнение: Почему социализм безжалостен

17.03.2020, 19:35, Разное

Типичный скандал в Китае: хорошо понятные поколению 40+ события. Выплыли наружу правила модерации в китайской соцсети «ТикТок». Модераторы не только должны были банить тех, кто отклоняет линию партии, но и скрывать видео с «уродливыми и бедными» людьми. «Уродливые и бедные» — не мои слова, так пишут в источнике:

https://lenta.ru/news/2020/03/17/moderation/

В правилах для модераторов указано, что они должны пресекать распространение видео, в которых снимаются непривлекательные люди и люди с инвалидностью. Отдельно соцсеть указала на необходимость бороться с теми, у кого есть пивные животы, проблемы с глазами, морщины, а также с пользователями с «ненормальными фигурами» и карликовостью.

Кроме того, TikTok сообщил своим модераторам о необходимости отмечать контент, которые снимают малообеспеченные люди. Так, новым пользователям рекомендовалось не показывать ролики, в которых демонстрируют ветхое жилье, трещины в стенах, а также «старые и позорные декоративные элементы».

Когда железный занавес в России пал, и наши люди начали массово выезжать за рубеж, они поначалу удивлялись, как много, оказывается, за рубежом бомжей и инвалидов. Некоторые даже посмеивались над «буржуями»: дескать, очень нездоровый народ, чуть ли каждый десятый на инвалидной коляске.

Позже смеяться перестали, так как вскрылась неприятная правда. Оказывается, бомжей и инвалидов хватало и в СССР, просто их не было видно, так как власти принимали меры по запиранию «уродливых и бедных» людей в специально выделенных загончиках. БОМЖиЗ, кстати, это советская аббревиатура, означает «без определённого места жительства и занятий»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бомж

В советском телефильме 1971 года «Ваше подлинное имя…» из цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи» иностранный разведчик выдаёт себя за бомжа, чтобы отсидеть небольшой срок за бродяжничество, после освобождения получить подлинные документы и таким образом легализоваться в СССР. Следователь употребляет термин «БОМЖиЗ».

Много бомжей можно было встретить в советское время на Дальнем Востоке, там их называли «бичами». Из Москвы и прочих «важных» городов бомжей выселяли за 101-й километр:

https://russian7.ru/post/kto-zhil-na-legendarnom-101-kilometre/

Со второй половины 40-х годов началась кампания по борьбе с тунеядством, и высылке начали подвергаться те, кто по каким-то причинам не был официально трудоустроен, например, жил за счет собственного натурального хозяйства. Преследование за «нетрудовые доходы» продолжалось и при Хрущеве, и при Брежневе.

Вот текст одного из протоколов за 1964 год: «Инженер-технолог сварочного производства Василенко, 1914 года рождения, в 1947 году прекратил работу, оборудовал кролиководческую ферму и стал жить за счет приносимых ею доходов. Ежегодно Василенко сдавал несколько сот шкур кроликов, а мясо продавал на рынке. После того как Василенко был предупрежден о необходимости поступить на работу, он оформился для видимости подменным сторожем-конюхом. Кизлярский народный суд Дагестанской АССР принял решение о выселении Василенко на пять лет с конфискацией имущества: дома, коровы, быка и 340 штук кроликов».

«Под раздачу» часто попадали психически нездоровые люди, беременные женщины и прочие граждане, которые никак не могли оправдать свою безработицу. Могли выслать и за систематическое пьянство, «антисоциальный» образ жизни. В ссылке их обязательно привлекали к «общественно-полезному труду», чаще всего на производстве.

Также накануне больших праздников проводились «чистки». Например, перед празднованием в 1947 году 800-летия Москвы оттуда вывезли бомжей, нищих, цыган, проституток и всех, кто «портил лицо столицы». Подобная операция состоялась и летом 1980 года накануне Олимпиады.

Инвалидов также старались выселить куда подальше. На знаменитом острове Валаам, к примеру, находился дом инвалидов, куда отправляли ветеранов войны из Карело-Финской ССР:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Валаамский_дом_инвалидов

Если в распоряжении властей не было удалённого острова, инвалидов держали взаперти: или в интернатах, или на своих квартирах. Добиться этого было несложно — городская инфраструктура в СССР была абсолютно не приспособлена для инвалидов, так что даже банальное посещение магазина или кинотеатра было тогда для человека в коляске непростой задачей.

Разумеется, никто не пытался как-то специально уничтожать инвалидов или издеваться над ними, как пишут сейчас антисоветчики. Напротив: государство старалось обеспечить инвалидов и лечением, и рабочими местами, и даже специальным инвентарём типа протезов и колясок. Целые НИИ разрабатывали способы реабилитации и компенсации инвалидности.

К сожалению, получалось плохо. СССР был страной победившего коллективизма, поэтому в стране, как в любом порядочном муравейнике, люди делились на сорта. Известные строчки из песни, «молодым – везде у нас дорога, старикам – везде у нас почет», были не красивыми словами, а прямым руководством к действию.

Молодые, здоровые особи, способные к ударному труду на заводах и к деторождению, получали от государства бесплатные квартиры и всяческую поддержку. Особи старые, одинокие, больные получали от государства небольшую пайку, позволяющую им существовать, и наказ «не отсвечивать», помнить о том, что они являются балластом для страны.

Современные леваки думают, что социализм — это когда государство помогает слабым. В реальной жизни социализм — это когда каждый должен быть готов принести себя в жертву ради интересов коллектива. Напомню, что во время страшного голода 1930-х годов СССР экспортировал зерно. Задача «сохранить жизни» не стояла перед властями — они готовы были без колебаний принести несколько миллионов людей в жертву, чтобы выполнить стоящие перед коллективом задачи.

При социализме в принципе считалось позорным делать что-либо ради улучшения собственной жизни. Резко осуждались даже попытки уволиться с завода, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу. Представитель абстрактного коллектива, — барин, — принимал решение, где каждый конкретный холоп будет жить, где и кем он будет работать. Вот характерная статья из детского журнала «Мурзилка»:

https://vagant.livejournal.com/309607.html

При демократии такого нет: все люди важны, независимо от того, могут ли они принести пользу стране. Сейчас в России в одном ресторане за соседними столиками можно увидеть владельца крупного завода, мэра города и, например, разносчика Яндекс.Еды, отмечающего годовщину свадьбы. С доступностью городов для инвалидов хуже, — перестраивать старые здания довольно дорого, — однако и здесь есть существенный прогресс.

Главная причина, по которой обычные люди хорошо живут в демократических странах и плохо — в социалистических, в том, что в демократических странах людям позволяют жить так, как они хотят.

Изредка эта стратегия проигрывает: к примеру, Китай ввёл коронавирусный карантин значительно быстрее, чем Италия. Однако на сколько-нибудь длинном периоде свобода неизменно окупается. Быть крепостным, хотя бы и под властью абстрактного коллектива, удовольствие ниже среднего.