Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube совместно будут бороться с фейками о COVID-19

17.03.2020, 19:30, Разное

Американские корпорации вроде Google, Microsoft, а также соцсети Facebook Twitter и YouTube выпустили совместное заявление по поводу ситуации с распространением коронавируса. Крупные компании намерены бороться с дезинформацией по поводу недуга, призвав другие бренды присоединиться к кампании.

По их мнению, на данный момент следует осуществить ответные меры против заболевания. IT-гиганты должны помочь миллионам интернет-пользователей оставаться на связи, параллельно проводя борьбу с распространением фейковой информации по поводу вируса. На вышеназванных платформах должен публиковаться исключительно проверенный контент, позволяющий быстрее скоординировать свои усилия с государственными медицинскими учреждениями по всей планете.

«Мы призываем другие корпорации присоединиться к проекту, так как самое главное сейчас – сохранение здоровья и безопасности людей», – сказано в заявлении.