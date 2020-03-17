 

Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube совместно будут бороться с фейками о COVID-19

17.03.2020, 19:30, Разное

Американские корпорации вроде Google, Microsoft, а также соцсети Facebook Twitter и YouTube выпустили совместное заявление по поводу ситуации с распространением коронавируса. Крупные компании намерены бороться с дезинформацией по поводу недуга, призвав другие бренды присоединиться к кампании.
По их мнению, на данный момент следует осуществить ответные меры против заболевания. IT-гиганты должны помочь миллионам интернет-пользователей оставаться на связи, параллельно проводя борьбу с распространением фейковой информации по поводу вируса. На вышеназванных платформах должен публиковаться исключительно проверенный контент, позволяющий быстрее скоординировать свои усилия с государственными медицинскими учреждениями по всей планете.

«Мы призываем другие корпорации присоединиться к проекту, так как самое главное сейчас – сохранение здоровья и безопасности людей», – сказано в заявлении.



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